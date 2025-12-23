Стоимость серебра обновила исторический максимум

Она превысила $70 за тройскую унцию

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $70 за тройскую унцию. Это следует из данных торговой площадки.

По данным на 06:00 мск, цена на драгметалл росла на 3,77% и составляла $70,035 за тройскую унцию. К 06:20 мск стоимость серебра замедлила рост до $69,845 за унцию (+3,49%).

В то же время фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex находился на уровне $4 517,3 (+2,96%). Ранее ночью стоимость золота обновила исторический максимум, превысив $4 500 за тройскую унцию.