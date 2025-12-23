"Отелло" назвал самый доступный по цене горнолыжный курорт России

Дешевле всего проживание обойдется в ГЛК "Гора Соболиная", говорится в исследовании сервиса

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Самый доступный по цене отдых в этом зимнем сезоне предлагает горнолыжный курорт (ГЛК) "Гора Соболиная", дороже всего обойдется проживание в горном кластере Сочи. Об этом говорится в исследовании сервиса "Отелло" от 2ГИС (есть у ТАСС).

"Дешевле всего обойдется проживание в отелях в районе курорта "Гора Соболиная", где средний чек за ночь не превышает 4 тыс. рублей. Самые высокие цены на горнолыжных курортах Сочи: 17,8 тыс. рублей - в районе комплекса "Красная поляна", 16,6 тыс. рублей - около курорта "Газпром" и 14 тыс. рублей - в пешей доступности от курорта "Роза Хутор", - рассказали эксперты.

Те, кто собирается в отпуск на горнолыжный курорт на четыре-шесть дней, рассчитывают потратить в среднем 78 тыс. рублей на весь отдых на одного человека (включая трансфер, проживание и отдых на ГЛК), на неделю - 108 тыс. рублей, на один-три дня - 36 тыс. рублей. Участники опроса, которые планируют более продолжительный отдых на горнолыжных комплексах (от 8 до 14 дней), ориентируются в среднем на 130 тыс. рублей, отметили в компании.

По данным сервиса, наибольшей популярностью у российских горнолыжников пользуются курорты Сочи - "Красная поляна", "Роза Хутор" и "Газпром". В пятерку лидеров входят "Шерегеш" и "Архыз", а в топ-10 - "Манжерок", "Домбай", "Белокуриха", "Эльбрус" и "Гора Соболиная". Большинство (58%) собираются на ГЛК в январе, вторым по популярности месяцем стал февраль, а третьим - декабрь. 10% планируют путешествие во время новогодних праздников, а 6% - в праздничные дни в феврале или марте.

Более половины респондентов (53%) поедут на горнолыжный курорт с семьей и детьми, 39% - с парой, а 28% с друзьями. В основном участники опроса собираются провести на горнолыжных комплексах не более недели - 38% будут кататься четыре-шесть дней, еще 29% - ровно неделю, а 21% едут на один-три дня. 9% поделились, что планируют отдых длительностью от 8 до 14 дней.

Согласно опросу, во время отдыха на горнолыжных курортах, помимо катания, респонденты также часто гуляют на природе (82%), ходят в спа, сауны или бани (64%) и посещают бары и рестораны (51%). Еще 45% отметили, что просто общаются с людьми, а 39% катаются на тюбинге или санках. Некоторые смотрят фильмы и сериалы (30%), кто-то отсыпается (27%), читает (22%), катается на беговых лыжах (20%) или коньках (20%).

Исследование проводилось в ноябре 2025 года методом онлайн-опроса. В нем приняли участие 1 тыс. россиян в возрасте от 18 до 55 лет. В выборку вошли жители городов России с населением от 500 тыс. человек. Все респонденты совершают туристические поездки два-три раза в год и являются посетителями горнолыжных курортов. Дополнительно использовались обезличенные данные бронирований на "Отелло", а также данные о тарифах отелей, которые располагаются в 15-минутной пешей доступности от популярных горнолыжных курортов.