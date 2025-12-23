В ГД указали на риски дорожной карты по нацмодели торговой деятельности

Реализация карты может привести, в частности, к обходу запретов, установленных для торговых сетей законом о торговле, снижению выручки и увеличению затрат для поставщиков, отметили парламентарии

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина с группой депутатов от фракции "Единая Россия" направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину письмо, в котором указали на возможные риски в случае принятия плана мероприятий по формированию национальной модели торговой деятельности в России, подготовленного Минпромторгом. Копия письма есть в распоряжении ТАСС.

Принявшие участие в обсуждении плана на площадке фракции "Единая Россия" отраслевые союзы АПК выразили обеспокоенность возможными рисками в случае принятия плана в представленной редакции, констатировали депутаты. Реализация дорожной карты может привести, в частности, к обходу запретов, установленных для торговых сетей действующим законом о торговле, снижению выручки и увеличению затрат для поставщиков, поскольку оплату за товар поставщик будет получать не в фиксированные сроки, как сейчас это предусмотрено законом о торговле, а по факту реализации товара маркетплейсом торговой сети, снижению конкуренции на рынке продовольственных товаров и возвращению на рынок старых видов вознаграждения ("за вход в торговую сеть", "за ввод новых позиций товара") под видом логистических и иных видов услуг, полагают они.

Кроме того, представители АПК обратили внимание "на дополнительное ценовое давление на поставщиков, продовольственные товары которых приобретаются в собственность торговой сетью или маркетплейсом, так как в случае совмещения видов деятельности продавцы могут осуществлять розничную торговлю теми же товарами на маркетплейсах по более низким ценам, что не выгодно торговой сети", указано в документе.

Участники обсуждения также отмечали непонимание отмены обязанности ведения торговых реестров, так как не ясно, с какой целью необходима его отмена и какой экономический эффект предполагается достичь, говорится в письме.

"Предложенный План мероприятий имеет значительные риски и может разрушить созданную модель взаимоотношений между поставщиками и торговыми сетями, что приведет развитию доминирующего положения ретейлеров (как онлайн, так и офлайн) на потребительском рынке и, как следствие, к стагнации развития сельского хозяйства и пищевой промышленности. Его мероприятия фактически направлены на отмену запретов и ограничений деятельности сетевой розницы и не соответствуют указанному выше поручению президента РФ", - говорится в обращении депутатов.

Авторы письма просят главу кабмина учесть риски и позицию делового сообщества при подготовке распоряжения правительства РФ об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по формированию национальной модели торговой деятельности в России.

Письмо подписано депутатами Госдумы Сергеем Морозовым, Сергеем Яхнюком, Алексеем Ситниковым, Иваном Лоором, Николаем Гончаровым, Владимиром Плотниковым.