Bi.Zone: в 2025 году в 1,5 раза сократилось число фишинговых ресурсов

За год компания выявила 179 тыс. вредоносных ссылок

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Число фишинговых ресурсов в 2025 году снижается - это тренд, который отмечен во всех доменных зонах, сообщили ТАСС специалисты компании Bi.Zone.

Они выявили, что число таких ресурсов в этом году по сравнению с прошлым сократилось в 1,5 раза. Мощности компании позволили выявить в 2025 году 179 тыс. вредоносных ссылок при 350 тыс. годом ранее, а также 134 тыс. самих доменов. "Пиковый" месяц - июль 2025 года с 19 тыс. новых доменов, "самый спокойный" - февраль с менее 3,5 тыс., добавил глава Bi.Zone Digital Risk Protection Дмитрий Кирюшкин.

"Это связано с тем, что мошенники стали прибегать к более сложным схемам: зачастую они размещают ссылки в рамках разных кампаний на одном и том же домене. Это затрудняет обнаружение фишингового контента. Также стало меньше мошеннических ресурсов потому, что вырос уровень киберграмотности пользователей, а регистраторы и иные регуляторы активно блокируют такие сайты", - говорят в компании относительно причин спада.

Кирюшкин отметил и другой тренд 2025 года: более частое распространение мобильных приложений с вредоносным ПО (ВПО). Оператор "Мегафон" ранее подсчитал для ТАСС, что в России с марта 2025 года наблюдается высокий уровень заражения мобильных устройств ВПО при том, что до этого момента зараженных устройств было гораздо меньше. Так, в сентябре фиксировалось 70 тыс. заражений. "Cамым массовым Android-трояном года" в рамках своей аналитики "Мегафон" назвал вредоносное ПО Mamont.