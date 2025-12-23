Бюджет Забайкалья на 2026 год приняли с увеличением доходов и расходов

Они выросли на 6,6 млрд рублей

ЧИТА, 23 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Забайкальского края в окончательном третьем чтении приняли бюджет региона на 2026 год с увеличением доходов и расходов на 6,6 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Объем доходов и расходов на 2026 год предлагается в целом увеличить на 6,6 млрд рублей. Таблицей учтены изменения объема целевых федеральных средств на сумму 5,8 млрд рублей в соответствии с Федеральным законом о федеральном бюджете на 2026 и плановый период 2027-2028 годов. <…> Также в таблице поправок учтены средства "Фонда развития территорий" в сумме 806 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья", - сказал в ходе заседания председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Заксобрания Забайкалья Алексей Бутыльский.

С учетом предлагаемых изменений основные параметры бюджета края на 2026 год составят: доходы 162,3 млрд рублей, расходы 174,5 млрд рублей. Дефицит бюджета не изменится и составит 12,2 млрд рублей.

В 2027 году бюджет региона планируется с объемом доходов 156,8 млрд рублей, расходами 163,6 млрд рублей и дефицитом 6,9 млрд рублей. На 2028 год запланированы доходы в размере 160,9 млрд рублей, расходы - 160,9 млрд рублей и "нулевой" дефицит.