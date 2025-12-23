МЭР: 3,5 тыс. объектов участвуют в эксперименте по легализации гостевых домов

В дальнейшем показатель может увеличиться до 15 тыс., считает замглавы ведомства Дмитрий Вахруков

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Почти 3,5 тыс. гостевых домов с фондом более 33 тыс. комнат включены в Единый реестр классифицированных средств размещения в сфере туристской индустрии и могут принять участие в эксперименте по легализации деятельности гостевых домов. Об этом сообщил в интервью газете "Ведомости" заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

"Уже сегодня в реестре почти 3 500 гостевых домов с фондом более 33 тыс. комнат. В перспективе в проекте могут участвовать до 15 тыс. объектов по всей стране", - отметил он.

Эксперимент по предоставлению гостиничных услуг действует с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года на федеральной территории Сириус и в 21 субъекте РФ, включая добавленные с декабря 2025 года четыре новых региона: Адыгею, Бурятию, Астраханскую и Нижегородскую области. По словам Вахрукова, расширение эксперимента на эти регионы позволит дополнительно легализовать до 900 объектов.

"Суть закона - создание понятных правил для выведения этого популярного формата из серой зоны. Впервые на федеральном уровне разрешено принимать туристов в частных жилых домах. Взамен собственник должен бесплатно внести сведения о своем объекте в единый реестр Росаккредитации через портал госуслуг и пройти добровольную классификацию. Это ключевое условие легализации", - добавил замглавы ведомства.

Об эксперименте

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, регулирующий деятельность гостевых домов. В гостевом доме допустимо не более 15 комнат для проживания гостей, одновременно в нем могут размещаться до 45 человек. Минимальная площадь одноместной комнаты составляет 9 кв. м, двухместной - 12 кв. м.

Эксперимент по легализации гостевых домов начался 1 сентября и продлится до 31 декабря 2027 года. Он будет проводиться в республиках Алтай, Адыгея, Бурятия, Дагестан и Крым, в Алтайском, Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, в Архангельской, Астраханской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Нижегородской, Ростовской, Херсонской областях, а также в Севастополе и на федеральной территории Сириус.