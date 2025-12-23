В ДНР в 2026 году инвестор планирует построить завод сэндвич-панелей

Он начал готовить площадку под строительство

ДОНЕЦК, 23 декабря. /ТАСС/. Инвестор начал подготовку площадки под строительство завода сэндвич-панелей в городском округе Докучаевск ДНР, сообщил ТАСС глава муниципалитета Александр Качанов.

"Инвестор приступил к определенным видам работ. Уже разминирование провели, сейчас убирают территорию от старых построек, которые разрушены. Это будет завод сэндвич-панелей - утеплитель на основе базальтовой ваты", - сказал Качанов.

Он добавил, что строительство планируется на ранее прифронтовой территории, где бывшие постройки разрушены из-за боев. Изначально комиссия признала строения не подлежащими восстановлению, далее сделано ТЗК - техническое заключение о состоянии конструкций, сейчас готовится площадка под строительство завода. Ожидается, что стройка завершится в 2026 году.

Докучаевск находится к югу от Донецка. В состав городского округа входит 12 населенных пунктов. Восстанавливать округ помогает регион-шеф Якутия.