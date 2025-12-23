Finexpertiza: каждая 17-я компания и госструктура использует ИИ в работе

Затраты составили в среднем 6 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Каждое 17-е юридическое лицо - компания или государственная структура - использует искусственный интеллект в своей работе. В 2024 году технологии искусственного интеллекта использовали 6% компаний, потратив на них в среднем 6 млн рублей на одно юридическое лицо, следует из аналитики аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza.

"В 2024 году суммарные затраты крупных и средних организаций на внедрение и использование технологий искусственного интеллекта составили 90,3 млрд рублей, причем около 90% расходов было сосредоточено в пяти отраслях. Наибольший удельный вес пришелся на финансово-страховой сектор - 62,9%, или 56,8 млрд рублей. Значительные вложения в ИИ фиксировались также в сферах информации и связи (12,6%, или 11,4 млрд рублей), государственного управления и соцобеспечения (6,7%, или 6 млрд рублей), обрабатывающей промышленности (4,6%, или 4,1 млрд рублей), а также образования (3,1%, или 2,8 млрд рублей). На все остальные отрасли пришлось лишь 10,2% совокупных затрат на ИИ", - отмечается в исследовании на базе данных Росстата. В пересчете на одно юрлицо больше всех на ИИ-технологии в 2024 году тратили в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской и Самарской областях и Забайкальском крае. Меньше всего на технологии ИИ тратили организации в республике Коми, Новгородской области, Калмыкии, Ивановской и Омской областях.

Обработка визуальных данных, включая компьютерное зрение, остается самым массовым направлением применения интеллектуальных алгоритмов. Далее следуют интеллектуальная поддержка принятия решений и управления, обработка звуковых данных, включая распознавание и синтез речи, и обработка текста.

"Ключевая проблема заключается в отсутствии развитого среднего сегмента рынка - стандартизированных решений, которые были бы ориентированы на реальные бизнес-задачи и при этом имели бы адекватную стоимость. Существенные изменения на рынке ИИ начнутся тогда, когда появится эта "средняя прослойка" - сравнительно недорогие, тиражируемые решения, которые можно будет использовать для типовых, но критичных для бизнеса задач", - считает президент Finexpertiza Елена Трубникова.