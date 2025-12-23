Бюджет Новосибирска на 2026 год приняли с дефицитом 1 млрд рублей

Решение поддержали все 44 присутствующих на сессии депутата

НОВОСИБИРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Совет депутатов Новосибирска во втором, окончательном чтении поддержал бюджет города на 2026-2028 годы. Решение принято на сессии единогласно, передает корреспондент ТАСС.

"Решение принято", - сообщил председатель горсовета Дмитрий Асанцев. Бюджет поддержали все 44 присутствующих на сессии депутата.

По прогнозу, доходы бюджета в 2026 году составят 108,6 млрд рублей, в том числе более 50 млрд рублей - безвозмездные поступления. Расходы города ожидаются в объеме 109,7 млрд рублей. Дефицит заложен в размере 1 млрд 90 млн рублей.

Более 60% всех расходов бюджета будет направлено на социальную сферу, сообщал ранее мэр города Максим Кудрявцев. В том числе более 55 млрд рублей предусмотрено на образование - строительство и реконструкцию школ, детских садов и оснащение учреждений. Отрасли городского хозяйства получат финансирование на сумму более 40 млрд рублей. Более 3 млрд рублей заложено на реализацию национальных проектов.

В 2027 году доходы бюджета прогнозируются в объеме 112,9 млрд рублей, расходы - 114 млрд рублей. В 2028 году сумма доходов составит 120 млрд рублей, расходов - 121 млрд рублей.

По состоянию на 1 января 2027 года верхний предел муниципального внутреннего долга установлен в размере 20,2 млрд рублей, на 1 января 2028 года - 21,2 млрд рублей, на 1 января 2029 года - 22,2 млрд рублей.

О бюджете 2025 года

В соответствии с принятыми на сессии поправками, доходы бюджета в 2025 году составят 104,3 млрд рублей. Расходы - 107,2 млрд рублей. Дефицит прогнозируется в сумме 2,9 млрд рублей.