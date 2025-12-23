"Купибилет": на 15% меньше россиян встретят новый год во время перелета

При этом стоимость билетов на праздничные даты выросла на 40%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Количество россиян, которые встретят новый год во время перелета, снизилось на 15% по сравнению с тем же периодом годом ранее, говорится в исследовании сервиса "Купибилет" (есть у ТАСС).

"Сравнение планов россиян на новогодние путешествия в 2024-2025 и 2025-2026 годах показывает контрастные тенденции. По ключевому направлению - встреча Нового года в пути - зафиксировано снижение популярности на 15%", - рассказали в компании.

При этом средняя стоимость авиабилета на одного пассажира в одну сторону подскочила с 37,7 тыс. рублей в 2025 году до 52,9 тыс. рублей в 2026 году. Это на 40% дороже, чем годом ранее.

Согласно исследованию, гораздо больше путешественников будут встречать новый год в пути за пределы страны. "Безоговорочным лидером стал Таиланд, собравший почти 15% всех путешественников, которые встретят новый год в пути. Второе место занимает Индонезия (около 4%), а третье делят Китай и Узбекистан, на каждое из которых приходится примерно 2,3% от общего числа", - отметили в сервисе.

Среди российских городов выделяются Екатеринбург и Челябинск, суммарно привлекающие около 6% всех пассажиров. При этом Москва в рейтинге внутренних направлений оказалась на седьмом месте, уступив нескольким региональным центрам. Около 0,1% пассажиров выбрали для новогодней ночи экстремально долгие и дорогие маршруты в экзотические локации (например, в Новую Зеландию).

Анализ проведен на основе данных о бронированиях авиабилетов в период с 18:00 31 декабря 2025 года по 06:00 1 января 2026 года, а также было проведено сравнение с прошлым годом.