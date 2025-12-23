"Туту": зумеры путешествуют с животными чаще представителей старшего поколения

При этом 62% опрошенных путешествуют с питомцами на автомобиле, 42% - на поезде

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Зумеры (россияне в возрасте от 18 до 24 лет) гораздо чаще отправляются в путешествия с животными, чем представители старшего поколения (45-55 лет). Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий "Туту", с которым ознакомился ТАСС.

"По нашим данным, каждый пятый путешественник для совместной поездки с питомцем выбирает самолет. Интересно, что зумеры гораздо чаще отправляются в путешествия с животными, чем представители старшего поколения", - рассказал заместитель директора по развитию авиарынка "Туту" Артем Кузьмин.

Согласно исследованию, 62% респондентов путешествуют с животными на автомобиле, 42% - на поезде. Большинство опрошенных россиян отправляются с домашними животными в поездки по регионам России (84%), 43% выбирают маршруты по своей области, 12% - другие страны.

Самыми популярными направлениями для поездок с домашними животными в 2025 году стали Краснодарский край и юг России (33%), Москва (9%), Алтайский край (8%) и Санкт-Петербург (6%). Среди заграничных направлений чаще выбирают Турцию (40%), страны Кавказа и Белоруссию (по 13%). Чаще всего россияне берут с собой животных в поездки к друзьям и близким (46%), в длительный отпуск (46%) и короткие поездки на праздники или выходные (36%).

Путешественники переживают, что им доступно ограниченное число вариантов размещения с питомцем (48%), не с кем оставить животное на время поездки (47%). А еще респондентам не хватает информации об особенностях совместных путешествий такого формата (37%), отметили в компании.

Опрос проведен в декабре 2025 года, в нем участвовали 2,5 тыс. россиян в возрасте от 18 до 55 лет из городов с населением свыше 50 тыс. человек.