ОКБ: россияне оформили 3,36 млн кредитов за ноябрь 2025 года

Сумма составила 1,1 трлн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Россияне оформили в ноябре 2025 года в банках 3,36 млн кредитов на сумму 1,1 трлн рублей. По сравнению с предыдущим месяцем количество выдач сократилось на 5%, объем - на 6% (в октябре - 3,55 млн на 1,17 трлн руб.), сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По данным ОКБ, в годовом отношении общее количество выдач снизилось на 3%, объем вырос на 42%. В ноябре 2024 года было оформлено 3,46 млн кредитов на 778,89 млрд рублей.

Всего за 11 месяцев 2025 года было выдано 33,84 млн кредитов на сумму 9,86 трлн рублей, в среднем за месяц на 896,81 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество выдач сократилось на 44% и объем - на 35% (с января по ноябрь 2024 года было выдано 60,28 млн на 15,18 трлн рублей, в среднем за месяц на 1,38 трлн рублей).

При этом в общем объеме выданных в ноябре заемных денежных средств наибольшую долю в 44% заняла ипотека, годом ранее ее доля составляла 31%. На сегмент наличных пришлось 27%, снижение с 28% в ноябре 2024 года. Доля автокредитов составила 16%, годом ранее - 14%. Доля POS-кредитов - 1%, годом ранее - 2%. Доля кредитных карт в общем объеме кредитования сократилась с 25% в ноябре 2024 года до 12% в ноябре 2025 года.

В топ-5 регионов по объемам выдач во всех сегментах кредитования в ноябре вошли: Москва - 236,74 тыс. кредитов на 126,65 млрд рублей, Московская обл. - 200,23 тыс. кредитов на 85,92 млрд рублей, Санкт-Петербург - 126,29 тыс. кредитов на 61,85 млрд рублей, Краснодарский край - 140,78 тыс. кредитов на 44,86 млрд рублей и Татарстан - 93,36 тыс. кредитов на 38,07 млрд рублей.

При этом самую высокую кредитную активность проявили в ноябре жители Ненецкого АО и Сахалинской области: на каждые 100 жителей в этих регионах было оформлено по 4 новых кредита. Самая низкая кредитная активность зафиксирована в трех регионах Северо-Кавказского федерального округа - Дагестане, Чечне и Ингушетии - менее 1 кредита на каждые 100 жителей.