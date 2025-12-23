Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии рос на 0,25%

К 07:10 мск он находился на отметке 2 722,68 пункта

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,11% и находился на уровне 2 719,09 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:10 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на отметке 2 722,68 пункта (+0,25%).

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.