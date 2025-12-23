"Интерлизинг": доля новых тяжелых грузовиков из КНР на рынке РФ упала до 53%

Доля отечественных марок за 11 месяцев выросла с 20% до 36%, сообщили в ГК

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Доля новых тяжелых грузовиков из Китая на российском рынке сократилась с 70% до 53% за 11 месяцев. При этом доля отечественных марок за этот период выросла с 20% до 36%, сообщили ТАСС в ГК "Интерлизинг".

"Китайские марки постепенно уступают лидерство российским производителям за счет более привлекательной стоимости и государственной поддержки. Например, доля новых китайских тяжелых грузовых автомобилей (свыше 16 тонн) на российском рынке за январь - ноябрь снизилась с 70% до 53%, а отечественных выросла с 20% до 36%", - сказали там.

Как подчеркнули в группе, импорт китайских грузовиков массой свыше 16 тонн в Россию сократился на 90%. Также снизился ввоз седельных тягачей и самосвалов - на 95% и 96% соответственно, бортовых грузовиков и спецтехники - на 83% и 68%.

"Можно предположить, что рост доли отечественных марок на рынке коммерческого транспорта будет увеличиваться и в 2026 году. В том числе, и в связи с расширением ассортимента у производителей. Например, грузовиками с завода в Санкт-Петербурге или из особой экономической зоны в Ульяновске", - отмечают эксперты "Интерлизинга".

По данным группы, за 11 месяцев в России было продано 78,3 тыс. новых легких коммерческих автомобилей, что на 22% меньше, чем годом ранее. Реализация тяжелых грузовиков и спецтехники сократилась еще значительнее - на 56% (41,8 тыс. единиц) и 41,3% соответственно.