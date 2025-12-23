В Якутии создали совет при главе республики по искусственному интеллекту

В первом квартале 2026 года разработают план внедрения технологий ИИ и автономных систем, сообщил глава региона Айсен Николаев

ЯКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев объявил о создании в регионе совета по искусственному интеллекту (ИИ), выступая с посланием Государственному собранию республики.

"Для выхода на качественно новый уровень под моим руководством моим сегодняшним решением создан совет при главе республики по искусственному интеллекту. Сегодня соответствующее решение мною подписано. Среди направлений - разработка собственных продуктов, внедрение технологий, создание инфраструктуры и подготовка кадров", - сказал Николаев.

По его словам, в первом квартале 2026 года разработают план внедрения технологий ИИ и автономных систем. "Необходимо добиваться их фронтального применения в промышленности, на транспорте, в государственном и муниципальном управлении, социальной сфере. Развитие искусственного интеллекта в мире увеличивает спрос на вычислительные мощности. В Якутии есть все возможности создать крупнейшую инфраструктуру цифровых проектов в стране, включая центры обработки данных, передачи данных и подготовки кадров", - сказал глава региона.