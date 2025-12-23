В Рыбсоюзе отметили важность расширения ассортимента для увеличения спроса

В качестве одного из наиболее важных факторов для выбора назвали удовлетворенность покупкой

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Разработка и внедрение новых продуктов, а также создание современного имиджа рыбной продукции перспективно для ее продвижения среди россиян, сообщили ТАСС в Рыбном союзе.

Ранее президент РФ Владимир Путин на "Итогах года" заявил, что россияне едят недостаточно рыбы, страна не дотягивается до норм в этой части.

Как напомнили в союзе, для повышения потребления разработана и реализуется специальная дорожная карта, создано профильное АНО. "Можно отметить усиливающуюся тенденцию - рынок объединяется для создания интересного предложения. Сети и поставщики заключают стратегические соглашения, есть примеры эффективных трехсторонних договоренностей "ретейл-переработчик/трейдер-рыбак", - рассказали в Рыбном союзе.

"Один из важных факторов, который поможет в продвижении рыбной продукции, - это удовлетворенность покупкой. На первый план выходит качество, доступность разнообразного ассортимента по видам рыбы и морепродуктов, широкая линейка товаров - от свежей рыбы/морепродуктов до ready-to-cook, ready-to-eat и ready-to-go (продукции, готовой к приготовлению, употреблению дома или на ходу). Перспективно разрабатывать и внедрять новые продукты, рассказывать о рыбе, создавать ее современный имидж, так как именно молодежь - драйвер потребления", - добавили там.

По предварительным расчетам Рыбного союза (на основе баланса объема вылова, экспорта, импорта, данных по продажам рыбы), баланс сырья на внутреннем рынке будет на 2% ниже показателя 2024 года - около 3,5 млн тонн, что в пересчете на душу населения даст показатель около 24 кг на человека в год потенциального объема потребления в рыбе-сырце.