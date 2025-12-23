"Солнце" превзошло показатели Disney на момент прекращения его вещания в России

Генеральный продюсер телеканала Рубен Оганесян отметил, что каждый проект канала является поводом "собраться у экрана вместе"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Федеральный развлекательный телеканал "Солнце" в 2025 году превзошел показатели Disney, достигнутые им к моменту ухода с российского рынка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Солнца".

В 2022 году компания The Walt Disney Company сообщила о приостановке всей деятельности в России, включая производство и лицензирование контента из-за событий на Украине. Disney прекратил свое вещание в РФ. В этом же году стартовало вещание телеканала "Солнце".

"Канал не только показал самый динамичный рост на рынке, но и всего за три года уже превзошел показатели Канала Disney 2022 года по доле (на 8%) и аффинитивности (на 22%) среди женщин 25-45 лет", - говорится в сообщении.

Рост популярности телеканала в беседе с ТАСС прокомментировал его генеральный продюсер Рубен Оганесян. "Солнце" - это кнопка тепла, добра и света. Здесь всегда ярко и солнечно в любую погоду - а этого иногда очень не хватает. Может быть, поэтому мы и растем быстрее всех. А еще и потому, что наши сериалы одинаково интересны и взрослым и детям - мы стараемся показывать только то, что интересно смотреть всей семьей. Каждый наш проект - это повод собраться у экрана вместе и разделить эмоции с близкими. Именно совместный просмотр - главный тренд телесмотрения в уходящем году", - сказал он.