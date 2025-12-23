В Приангарье запустили производство конвейерных цепей полного цикла

После выхода на проектную мощность планируется выпускать ежегодно до 15 тыс. м продукции под брендом "Стальное звено"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Импортозамещающее производство конвейерных цепей полного цикла запустила иркутская "Компания Белт Трейд" при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП, координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга). Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Конвейерные цепи являются одним из ключевых элементов в конструкции практически любых крупных индустриальных конвейеров, которые используются на производствах при транспортировке, обработке или сортировке продукции, сырья или заготовок от одного производственного узла к другому.

"Иркутская "Компания Белт Трейд" открыла импортозамещающее серийное производство приводных конвейерных цепей в формате полного цикла. После выхода на проектную мощность планируется выпускать ежегодно до 15 тыс. м продукции под брендом "Стальное звено", - сказано в сообщении.

Уточняется, что инвестиции в производство составили 87 млн рублей, из которых 56 млн рублей в виде льготного займа по совместной федерально-региональной программе "Проекты развития" предоставил федеральный ФРП, 6,5 млн рублей - ФРП Иркутской области. В пресс-службе добавили, что уровень локализации производства составляет 100%. Кроме того, отмечается, что на производстве полного цикла в том числе налажен серийный выпуск конвейерных цепей 14 типоразмеров и комплектующих для них - пластин, втулок и пальцев.

Генеральный директор ООО "Компания Белт Трейд" Дмитрий Наумов подчеркнул, что предприятие занимается поставками комплектующих к конвейерному оборудованию на российский рынок уже 18 лет. "В 2022 году после ухода с рынка зарубежных компаний мы приняли решение запустить собственное импортозамещающее производство конвейерных цепей и комплектующих к ним. Благодаря финансированию федерального и регионального фондов развития промышленности мы смогли в кратчайшие сроки закупить современное оборудование и освоить технологию производства, позволяющую выпускать высококачественные цепи мирового уровня", - приводятся его слова в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что география поставок компании сфокусирована на Восточной Сибири и Дальнем Востоке. Среди заказчиков - крупнейшие лесопереработчики, в том числе группа "Илим", "Красфан", "Лесресурс", "Тернейлес", "Нью Форест Про".

О фонде

ФРП создан в 2014 году по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы фонда позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

Высшим органом управления ФРП, принимающим стратегические решения о его деятельности, является наблюдательный совет, который возглавляет глава Минпромторга Антон Алиханов. Госкорпорация ВЭБ.РФ курирует ФРП в части координации его работы в системе институтов развития РФ.