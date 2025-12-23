В Японии завершили процедуру одобрения перезапуска крупнейшей в мире АЭС

Губернатор префектуры Ниигата Хидэе Ханадзуми одобрил перезапуск шестого и седьмого энергоблоков станции, простаивавшей с 2012 года из-за остановки коммерческих реакторов после аварии на АЭС "Фукусима-1"

ТОКИО, 23 декабря. /ТАСС/. Губернатор японской префектуры Ниигата Хидэе Ханадзуми во вторник встретился с министром экономики, торговли и промышленности Японии Ресэем Акадзавой и лично уведомил его о том, что дает согласие на перезапуск двух реакторов крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива". Таким образом, сообщает агентство Kyodo, все формальные процедуры, необходимые для перезапуска энергоблоков станции, были завершены.

Ханадзуми одобрил перезапуск шестого и седьмого энергоблоков крупнейшей в мире АЭС, простаивавшей с 2012 года из-за остановки коммерческих реакторов после аварии на АЭС "Фукусима-1". Ранее губернатор японской префектуры также пообещал активизировать работу, направленную на разъяснение местным жителям целесообразности перезапуска станции - в Японии все еще много противников использования атомной энергетики в свете трагедии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году.

На АЭС "Касивадзаки-Карива" установлено семь реакторов общей установленной мощностью 8,2 ГВт, что делает ее крупнейшей в мире. Однако, все энергоблоки остановлены в 2012 году. Перезапуск одного из двух одобренных энергоблоков может начаться уже к концу января 2026 года.

До весны 2011 года в Японии действовали 54 атомных реактора, которые вырабатывали треть потребляемой электроэнергии. После аварии на АЭС "Фукусима-1" все они были остановлены. В настоящий момент в стране идет частичный перезапуск атомных станций с соблюдением новых повышенных мер безопасности. В Японии действуют 14 реакторов, и их число постепенно увеличивается.