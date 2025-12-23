Трутнев: запуск высокотехнологичных предприятий повышает качество жизни в ДФО

Эти проекты преобразуют экономику территорий, в которых они работают, отметил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Запуск высокотехнологичных предприятий значительно улучшает качество жизни в регионах Дальнего Востока и Арктики. Об этом ТАСС заявил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Запуск высокотехнологичных предприятий выводит регионы на принципиально новый уровень жизни. Эти проекты фактически преобразуют экономику территорий, в которых они работают. Например, Баимский ГОК позволит удвоить валовый региональный продукт Чукотки, а бюджет округа сделает бездотационным. Важно отметить, что современные ГОКи становятся высокотехнологичными производственными комплексами: внедряют автоматизированные системы управления, используют цифровое моделирование процессов, применяют энергоэффективные и экологически безопасные технологии", - сказал Трутнев.

Предприятия на Дальнем Востоке и в Арктике

Так, в Чукотском автономном округе строят Баимский горно-обогатительный комбинат. Первую очередь планируют запустить в 2029 году, она будет перерабатывать 35 млн тонн руды в год. Вторую очередь введут в 2030 году, ее производительность составит 70 млн тонн руды в год. Проект увеличит добычу меди в России на 25%, а золота - на 4%. Кроме того, проект освоения Удоканского месторождения меди предусматривает строительство в Каларском муниципальном районе Забайкальского края современного горно-металлургического комбината по добыче и переработке медной руды, производству катодной меди и товарного сульфидного концентрата.

В Хабаровском крае разрабатывается Малмыжское золото-медно-порфировое месторождение, одно из крупнейших в России, с запасами руды 2,4 млрд тонн, меди 8,32 млн тонн и золота 347 тонн. Производственная мощность ГОКа - 104 млн тонн руды в год, срок эксплуатации - до 2056 года. Фабрика и инфраструктура построены, первая линия запущена в июле 2024 года, идут пусконаладочные работы. В августе началась опытно-промышленная эксплуатация, добыча меди увеличилась до 96,6 тыс. тонн. ГОК планирует выйти на проектную мощность к концу 2026 года.

На территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия" начали осваивать Ермаковское месторождение бериллия, планируя построить горно-обогатительный комбинат. Проект включает разработку одного из крупнейших месторождений бериллия и флюорита в России. Руду будут добывать открытым способом, а затем перерабатывать на новой фабрике с сопутствующей инфраструктурой. Ожидается, что ежегодная переработка достигнет 30 тыс. тонн руды, что поможет снизить зависимость от импорта бериллия из Казахстана.

Кроме того, в Мурманской области также действует Ковдорский ГОК - одно из крупнейших промышленных предприятий региона. Предприятие специализируется на производстве апатитового и бадделеитового концентратов, а также железной руды. Также в Мурманской области находится самое северное в России производство железорудного концентрата - Оленегорский ГОК. Он добывает руду в Заимандровском районе Кольского полуострова, недалеко от города Оленегорска в Мурманской области.

В 2025 году эти предприятия выдвинуты на ежегодную общественно-деловую премию "Звезда Дальнего Востока". Общественно-деловая премия "Звезда Дальнего Востока" проводится с 2017 года при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.