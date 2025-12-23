Бюджет Томской области на 2026 год приняли с дефицитом 228 млн рублей

Доходы составили 127,2 млрд рублей, расходы - 127,4 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

ТОМСК, 23 декабря. /ТАСС/. Дума Томской области приняла во втором и окончательном чтении бюджет региона на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Доходы составляют 127,2 млрд рублей, расходы - 127,4 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Проект областного бюджета на 2026-2028 годы ко второму чтению сформирован на 2026 год с дефицитом в сумме 228,2 млн рублей <...> Общий объем доходов областного бюджета по сравнению с первым чтением увеличен по сальдо на 17 578 067,8 тыс. рублей и составляет 127 208 901,7 тыс. рублей", - сказано в законопроекте.

Согласно документу к проекту закона, госдолг составил 52 млрд рублей, основные источники поступлений в бюджет налоговые и неналоговые вычеты - 96 млрд рублей. Самые крупные расходы бюджета приходятся на социальную сферу. Образование - 35,4 млрд рублей, здравоохранение - 19,7 млрд рублей, социальная поддержка - 15,4 млрд рублей.

Бюджет Томской области на ближайшие три года был принят единогласно по результатам общего голосования: "за" - 42, в том числе пять "переданных" голосов. Бюджет на плановый период 2027 года приняли с доходом в 121,4 млрд рублей, расходами в 119,5 млрд рублей и профицитом - 1,84 млрд рублей. На 2028 год доходы составят 125,4 млрд рублей, расходы - 122,9 млрд рублей, профицит - 2,5 млрд рублей.

Бюджет области на 2026 год в первом чтении был бездефицитным, расходы и доходы составляли 109,6 млрд рублей. Региональный бюджет на 2025 год принимался в размере 118,7 млрд рублей с нулевым дефицитом.