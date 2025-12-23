Zhipu AI выпустила самую мощную в КНР модель ИИ для программирования GLM-4.7

Навыки GLM-4.7 превзошли предыдущую версию GLM-4.6 в таких областях как фронтенд, бэкенд и следование инструкциям

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 23 декабря. /ТАСС/. Китайская компания Zhipu AI представила новую большую языковую модель GLM-4.7 для написания кода. В заявлении разработчика утверждается, что это самая мощная в КНР модель ИИ, ориентированная на программирование.

В результате слепого тестирования несколькими миллионами пользователей по всему миру GLM-4.7 заняла первое место среди систем с открытым исходным кодом, первое место среди китайских моделей и шестое место в глобальном списке. Она уступила передовым моделям Claude, GPT и Gemini.

Навыки GLM-4.7 превзошли предыдущую версию GLM-4.6 в таких областях как фронтенд, бэкенд и следование инструкциям.

Китай переживает взрывное развитие в сфере искусственного интеллекта. Лидерами в отрасли являются компании Alibaba, Baidu, DeepSeek, Moonshot AI, Tencent и Zhipu AI.