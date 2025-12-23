Хмельницкий на западе Украины частично обесточен

Число отключенных абонентов не уточняется

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Город Хмельницкий на западе Украины частично обесточен на фоне воздушной тревоги, сообщило издание "Страна".

По его данным, в части города пропал свет, однако число отключенных абонентов не уточняется.

В то же время в регионах Украины активно вводят аварийные отключения света. Они действуют в Киеве, а также Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.