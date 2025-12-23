Югра намерена сохранить долю в нефтедобыче страны на уровне 40%

Одной из уже принятых инициатив в сфере развития ТЭК региона стало увеличение с пяти до семи лет срока предоставления участков недр в Арктической зоне для геологического изучения

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 декабря. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ планирует сохранить в ближайшие годы долю в нефтедобыче страны на уровне 40%, а также усилить кооперацию с Ямало-Ненецком автономным округом и Тюменской областью в сфере топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщил глава региона Руслан Кухарук в ходе ежегодного послания о положении дел и перспективах развития Ханты-Мансийского автономного округа губернатора Югры.

Югра является одним из основных нефтегазоносных в России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира (первое место по добыче нефти и второе - по добыче газа в РФ). Доходы от добычи нефти формируют более 70% бюджета Ханты-Мансийского автономного округа. В Югре в 2023 году добыча нефти составила 216 млн тонн, что на 3,2% меньше, чем в 2022 году. По данным властей, в 2024 году она составила около 205 млн тонн, в 2025 году ожидается - 212 млн тонн. Ранее власти региона отмечали, что снижение добычи нефти в регионе связано в том числе с соглашением ОПЕК+.

"По моему поручению окружным департаментом недропользования и природных ресурсов совместно с Научно-аналитическим центром рационального недропользования имени Шпильмана разработана и утверждена Концепция развития ресурсной базы углеводородного сырья в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 2050 года. Генеральная цель - сохранить долю округа в размере 40% от общероссийской годовой добычи нефти", - отметил Кухарук.

По его словам, одна из уже принятых важных инициатив в сфере развития ТЭК региона - увеличение с пяти до семи лет срока предоставления участков недр в Арктической зоне для геологического изучения. Он отметил, что также поддержаны Советом федерации инициативы региона по расширению налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и стимулированию инновационных технологий нефтеотдачи.

"Считаю необходимой более тесную координацию усилий на этом направлении - усилий и политических, и интеллектуальных, и технологических, - с нашими ближайшими друзьями, Тюменской областью и Ямало-Ненецким автономным округом. Особенно - в рамках набирающего ход нефтегазового кластера", - подчеркнул Кухарук.

Ранее директор департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергей Филатов сообщал ТАСС, что согласно прогнозу социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа, объем добычи нефти в Югре в 2026-2027 годах прогнозируется на уровне 205-211 млн тонн в зависимости от вариантов развития экономической ситуации и решения ОПЕК.