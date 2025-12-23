Кабмин компенсирует трем регионам расходы на переселение из аварийного жилья

Речь идет о Тульской и Архангельской областях, а также о Хабаровском крае

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения о компенсации Архангельской и Тульской областям, а также Хабаровскому краю расходов на переселение граждан из аварийного жилья. Общий объем финансирования превысит 700 млн рублей, сообщает пресс-служба кабмина.

Как следует из документов, Архангельская область получит 137,4 млн рублей, Тульская область - 137,8 млн рублей, Хабаровский край - 427,2 млн рублей. Средства будут направлены на возмещение расходов на переселение граждан из домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года.

Финансирование из резервного фонда правительства будет перечисляться на основании соглашений, которые регионы заключат с Минстроем России, уточнили в правительстве.

Работа ведется в рамках федерального проекта "Жилье", входящего в национальный проект "Инфраструктура для жизни". Его реализация в 2025-2030 годах позволит переселить более 333 тыс. человек из аварийного жилья общей площадью 5,9 млн кв. м.