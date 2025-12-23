Господдержку агрострахования в Донбассе и Новороссии могут запустить в 2027 году
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Государственная поддержка агрострахования в Донбассе и Новороссии может быть запущена в 2027 году, сообщила журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова.
"В 2027 году, так как пока нет статистики. <…> Они будут делать перепись в следующем году и представят статистику по воссоединенным территориям уже в 2027 году. У нас поэтому на сегодня и показатели в госпрограмме по воссоединенным территориям не зафиксированы", - сказала Фастова.
Говоря в целом об агростраховании в России, она напомнила, что ранее было принято решение о снижении предельных тарифных ставок на 30%. "Я надеюсь, что это хорошо отразится на динамике страхования, потому что оно должно подешеветь", - подчеркнула Фастова.