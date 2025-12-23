Агрострахование может стать обязательным условием для получения льготного кредита

Такое условие планируется ввести с 2027 года

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Минсельхоз России планирует сделать страхование посевных площадей обязательным условием для получения льготных кредитов на проведение сезонных полевых работ, сообщила журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова.

"С 2027 года планируем ввести условие, что те, кто берет льготные кредиты на сезонно-полевые работы, обязательно должны быть застрахованы", - сказала Фастова.

Она привела в пример Ростовскую область, где третий год подряд происходит ЧС природного характера. "Когда ЧС в регионе происходит постоянно, надо страховаться", - подчеркнула она.

"Сейчас банкам вместе со страховыми компаниями поручено разработать универсальный пакет документов, чтобы не усложнять жизнь аграриям. У нас 55 субъектов в стране, у которых постоянно происходят ЧС природного характера. И мы, конечно, вначале сделаем акцент на них", - добавила первый замминистра.