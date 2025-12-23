"Яндекс недвижимость": цены на новостройки за декабрь выросли почти на 2%

Рост стоимости сопровождало сокращение предложения - на 5% относительно ноября и на 2,9% в сравнении с декабрем 2024 года, сообщили в сервисе

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Рост медианной стоимость квадратного метра на рынке новостроек в мегаполисах РФ составил почти 2% в декабре, за год он превысил 15% - до 204 тыс. рублей, сообщили ТАСС в сервисе "Яндекс недвижимость".

"В декабре медианная цена квадратного метра первичной недвижимости в среднем по мегаполисам составила 204 тыс. рублей, относительно ноября она увеличилась на 1,9%. При этом в двух мегаполисах стоимость метра даже снизилась - в Волгограде (минус 3,6%, до 139 тыс. рублей) и Уфе (минус 3%, до 164 тыс. рублей). Рост медианной стоимости отмечается и за год: относительно прошлого декабря он составил 15,2%", - отмечается в сообщении.

Рост стоимости сопровождало сокращение предложения - на 5% относительно ноября и на 2,9% в сравнении с декабрем 2024 года. Снижение числа реализуемых квартир происходило в первую очередь за счет продажи более бюджетных и компактных объектов в условиях активизации спроса.

Предложение новостроек комфорт-класса в среднем по городам-миллионникам сократилось на 5,7% за месяц и на 3,3% за год. Снижение отмечалось и в экспозиции новостроек бизнес-класса (-0,8% за месяц; -3,5% за год). В элитном сегменте предложение наоборот выросло (+4,8% за месяц; +22,2% за год).

"Дополнительно активность покупателей стимулировали сами девелоперы. В 2025 году среди застройщиков были популярны спецпредложения - возможность трейд-ин, рассрочки, допопции в подарок, выгодные условия при покупке с квартирой машино-места или кладового помещения и, конечно, дисконты на сами квартиры. Например, в Московском регионе средний дисконт в третьем квартале составлял 14%, в Санкт-Петербурге и Ленобласти - 7%. Дополнительные акции и скидки застройщики активно делали и в преддверии Нового года. Вероятно, тренд на гибкость в вопросах цены сохранится и в 2026 году. В условиях ожидаемых изменений условий семейной ипотеки такие акции могут стать еще более важным драйвером для покупки новостройки в 2026 году", - прокомментировал ТАСС коммерческий директор "Яндекс недвижимости" Евгений Белокуров.