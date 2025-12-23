Минсельхоз: доля застрахованных посевов в РФ в 2025 году составит около 17,5%

Первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова отметила, что в 2026 году доля застрахованного поголовья ожидается на уровне 47%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Доля застрахованных посевных посадочных площадей в России по итогам 2025 года составит около 17,5%, поголовья - 47%, сообщила журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова.

"Мы видим, что в этом году в растениеводстве показатель застрахованных площадей будет примерно 17,5%, по животноводству - 47%", - сказала Фастова.

Она отметила, что в 2026 году доля застрахованного поголовья также ожидается на уровне 47%. "По застрахованной площади на следующий год субъекты уже заключили с нами соглашения на 20,4%", - рассказала первый замминистра.

"В следующем году, я уверена, что мы перейдем порог в 20% (доля застрахованных посевных площадей - прим. ТАСС). Уже многие понимают, что страхование - важная мера", - подчеркнула Фастова.

Первый замминистра также сообщила, что Минсельхоз России планирует сделать страхование посевных площадей обязательным условием для получения льготных кредитов на проведение сезонных полевых работ.