ИИ сможет выполнять до половины рутинных задач при создании ПО на платформе MWS DevRails

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Встроенные агенты на базе искусственного интеллекта смогут выполнять до половины рутинных задач при создании программного обеспечения на платформе MWS DevRails от МТС Web Services. Об этом сообщили в компании.

"Дочерняя компания МТС Web Services объявила о запуске MWS Track Rails - трекера задач со встроенными агентами на базе искусственного интеллекта, которые позволяют автоматизировать ключевые этапы разработки программного обеспечения, создавая до 30% кода и снижая нагрузку на программистов", - сказали в компании.

Использование трекера задач на ИИ-платформе позволяет компаниям любого масштаба от крупных IT-подразделений до небольших команд перейти к более автономной модели разработки. "Благодаря MWS Track Rails автоматизируется до 50% рутинных задач - их выполняют ИИ-агенты, а трекер обеспечивает прозрачное управление процессом" - отметили в компании.

В частности, благодаря ИИ-агентам происходит сокращение временных затрат на каждом этапе разработки. "Так, AI Product Owner формирует бизнес-требования, сокращая загрузку владельца продукта на 30%, AI Analytic декомпозирует требования в технические задачи, оптимизируя работу аналитика, AI Developer - создает 40% нового кода и собирает новую версию продукта, а AI QA-агенты автоматически описывают тесты и самостоятельно проводят проверки, сокращая время работы тестировщика на 50%", - пояснили в компании. Таким образом, MWS DevRails масштабирует процессы разработки без привлечения дополнительных специалистов, сокращает в три раза время создания и вдвое увеличивает продуктивность.

В свою очередь, генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин подчеркнул, что задача MWS Track Rails заключается в предоставлении инструмента, позволяющего перейти от частичной автоматизации к практически автономному циклу разработки и качественно изменить подход к управлению продуктом. "Это альтернатива устаревающим импортным решениям и новый современный взгляд на организацию IT-процессов с использованием ИИ-агентов", - заключил он.