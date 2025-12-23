Господдержка российского АПК в 2026 году вырастет до 542 млрд рублей

Первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова отметила, что изначально поддержка отрасли в 2025 году предполагалась в размере 532 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Государственная поддержка российского агропромышленного комплекса в 2026 году вырастет до 542 млрд рублей, при этом сумма может быть еще увеличена в течение следующего года, сообщила журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова.

"Что касается 2026 года. Опять же, год начинаем всегда немножко меньше, чем заканчиваем. У нас в бюджете прописано 542 млрд рублей на четыре госпрограммы. Мы в течение года будем добирать, будем искать источники для того, чтобы увеличить господдержку", - сказала Фастова.

Она отметила, что изначально размер господдержки отрасли в 2025 году предполагался в размере 532 млрд рублей. "Но на сегодня по нашим четырем госпрограммам - 665 млрд рублей. Мы неплохо год закончили. Чуть меньше, чем прошлый, но все-таки на хорошем уровне", - добавила она.

В том числе на государственную программу по развитию сельского хозяйства в 2025 году было направлено 486,9 млрд рублей, на госпрограмму эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса - 40,5 млрд рублей, на госпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий" - 116 млрд рублей, на развитие рыбохозяйственного комплекса - 21,3 млрд рублей.