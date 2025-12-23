"Сегежа групп" создаст в Китае промышленно-логистический кластер

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Сегежа групп" подписал с руководством особой экономической зоны Линьган (КНР) соглашение о создании промышленно-логистического кластера. Оно предусматривает организацию мощностей для производства потребительской упаковки, а также производственно-дистрибьюторского центра, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

"Российский лесопромышленный холдинг "Сегежа групп" подписал с руководством особой экономической зоны Линьган (КНР) соглашение о создании здесь в 2026 году промышленно-логистического кластера. Проект нацелен на расширение присутствия холдинга не только в Китае, но и на рынках АТР. Предусмотрено создание местных конвертинговых мощностей для производства потребительской упаковки, а также производственно-дистрибьюторского центра березовой фанеры и строганой продукции", - сообщили агентству.

В холдинге добавили, что китайская сторона обеспечила всестороннюю поддержку проекту, рассматривая его как важный инструмент для привлечения инвестиций и развития особой экономической зоны. Соглашение укрепляет торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Китаем в лесном секторе в целом, способствуя решению вопросов по сокращению логистических затрат и проведению трансграничных платежей.

"Наш холдинг управляет колоссальными лесными ресурсами и готов массово экспортировать продукцию глубокого передела. Китай же обладает крупнейшим рынком сбыта, возможностями быстрой адаптации нашей продукции под требования конечных заказчиков, а также современной логистикой. Для нас Линьган - стратегическая точка роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы создаем динамичный центр компетенций лесоперерабатывающей промышленности с опорой на логистический хаб будущего", - прокомментировал президент ПАО "Сегежа групп" Кирилл Арсентьев.

ПАО "Сегежа групп" - российский лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки. В фокусе его развития - экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа арендует 15,6 млн га лесного фонда с расчетной лесосекой 22,4 млн куб. м и обеспечивает до 90% собственных потребностей в древесине за счет собственной заготовки.

Segezha Group занимает лидирующие позиции в России по производству бумаги для промышленных и потребительских бумажных мешков, фанеры и пиломатериалов. На глобальном уровне компания входит в тройку крупнейших производителей крафт-бумаги, индустриальной бумажной упаковки и березовой фанеры, а также входит в топ-10 европейских производителей пиломатериалов. Продукция Segezha Group поставляется в более чем 40 стран мира, а коллектив компании насчитывает около 18 тыс. сотрудников.