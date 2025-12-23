"Коммунаровский рудник" выплатил более 21 млн рублей за вред реке в Хакасии

Инспекторы Росприроднадзора выявили нарушение при обследовании хвостохранилища обогатительной фабрики предприятия

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. АО "Коммунаровский рудник" (входит в ЮГК) возместило более 21 млн рублей ущерба, причиненного реке Большая Сыя в Республике Хакасия, сообщается в канале Росприроднадзора в мессенджере Max.

"Инспекторы Росприроднадзора выявили нарушение при обследовании хвостохранилища обогатительной фабрики предприятия. Было установлено, что через тело плотины происходил дренаж сточных вод, которые попадали в реку Большая Сыя. Размер экологического ущерба превысил 21 млн рублей", - отмечается в сообщении.

В установленный срок вред добровольно возмещен не был, поэтому Росприроднадзор обратился в суд.

"Суд полностью поддержал требования ведомства. В результате предприятие компенсировало ущерб водному объекту в полном объеме", - добавили в службе.