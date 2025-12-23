Рейс Екатеринбург - Душанбе задержали почти на 10 часов

Причиной стала погода в аэропорту прибытия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Вылет самолета "Уральских авиалиний" из Екатеринбурга в Душанбе задержан почти на десять часов из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту назначения. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

"В связи неблагоприятными метеоусловиями аэропорта назначения из города Екатеринбурга в Душанбе продолжается задержка рейса U6-2753 авиакомпании Уральские авиалинии", - говорится в сообщении. Согласно онлайн-табло аэропорта "Кольцово", изначально самолет должен был вылететь в 00:55 (22:55 22 декабря мск), время вылета было изменено на 10:50 (08:50 мск).

Как уточнили в ведомстве, пассажиры были обеспечены водой и горячим питанием, в аэропорту организована работа мобильной приемной.