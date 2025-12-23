Politico: Трамп вряд ли сможет построить "Золотой флот" за два года

Как отмечается в статье, американские ВМС уже давно испытывают трудности с постройкой кораблей в срок и в рамках выделенных бюджетом средств

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Представители американского военно-промышленного комплекса (ВПК) США считают, что администрации президента Дональда Трампа вряд ли удастся построить за два или два с половиной года "Золотой флот", в который войдут военные корабли нового класса. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на свои источники в индустрии.

По их словам, график строительства "Золотого флота" "будет практически невозможно соблюсти из-за отсутствия планов проектирования кораблей". Как подчеркнул аналитик американского ВПК Роман Швейцер, "этот план чрезвычайно амбициозен и, в некотором смысле, противоречит тенденции развития беспилотных и роботизированных морских систем", на которых сосредоточено внимание Военно-морских сил США. Как отмечается в статье, американские ВМС уже давно испытывают трудности с постройкой кораблей в срок и в рамках выделенных бюджетом средств. В настоящее время все строящиеся корабли отстают от графика как минимум на год. Судостроительные предприятия на протяжении многих лет испытывают трудности с наймом и удержанием необходимого количества сотрудников для работы на производственных линиях. Кроме того, как отмечает газета, новые линкоры будут оснащены множеством технологий, которые никогда ранее не устанавливались на одном корабле одновременно.

В понедельник Трамп объявил о планах постройки трех авианосцев, от 12 до 15 подводных лодок для усиления национальных ВМС и двух новых линкоров, несущих крылатые ракеты с ядерными боеголовками и гиперзвуковые вооружения. Глава государства назвал эти корабли "Золотым флотом". В свою очередь выступавший вместе с ним министр ВМС Джон Фелан заявил, что класс линкоров будет носить имя нынешнего американского лидера.