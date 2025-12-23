"Выберу.ру": россияне стали чаще использовать рассрочку вместо кредитных карт

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Россияне в предновогодний период стали предпочитать рассрочку и сервисы оплаты частями использованию кредитных карт. Наиболее популярен этот инструмент в крупнейших и экономически активных регионах страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансового маркетплейса "Выберу.ру" (есть в распоряжении ТАСС).

"Накануне Нового года россияне стремятся более тщательно контролировать бюджет и избегать долгосрочных долговых обязательств. Рассрочка с фиксированным графиком платежей воспринимается как более предсказуемый и понятный инструмент по сравнению с кредитной картой, где итоговая стоимость покупки во многом зависит от соблюдения льготного периода и уровня процентной ставки", - прокомментировала директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса "Выберу.ру" Анна Романенко.

Согласно исследованию, рассрочку для новогодних покупок планируют использовать 31% опрошенных, в то время как кредитные карты в качестве основного платежного инструмента рассматривают 18%. Годом ранее это соотношение было обратным: 38% сообщали о намерении использовать кредитки и только 11% - рассрочку.

Наибольшая популярность рассрочек фиксируется в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Татарстане, Краснодарском крае и Новосибирской области. Там доля планирующих новогодние покупки в рассрочку превышает среднероссийский уровень на 6-10 процентных пунктов.

Средний размер задолженности у тех, кто пользуется кредитными картами, составляет от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, а в по кредиткам они планируют потратить еще около 70 тыс. рублей. Пользователи рассрочек имеют действующие обязательства на сумму от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, при этом 53% из них собираются оформить перед Новым годом рассрочки на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Исследование проведено среди 2 500 жителей России в возрасте 18-65 лет.