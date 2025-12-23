CMWP: количество номеров в отелях РФ может вырасти в два раза к 2030 году

Самая большая динамика ввода ожидается в 2027 и 2028 годах, говорится в материалах компании Commonwealth Partnership

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Номерной фонд в сетевых отелях РФ до 2030 года должен увеличиться с 80 тыс. номеров в 2025 году до 160 тыс. номеров к 2030 году, самая большая динамика ввода ожидается в 2027 и 2028 годах - +23% и +24% соответственно. Об этом говорится в материалах компании Commonwealth Partnership (CMWP), которые есть в распоряжении ТАСС.

"В 2026 году прирост номерного фонда в сетевых отелях РФ ожидается на уровне 14%, до 88,9 тыс. номеров. Самая большая динамика ожидается в 2027-2028 гг. - +23% и +24% соответственно. Итого номерной фонд должен прирасти с 78 тыс. номеров в 2025 году до примерно 160 тыс. номеров - в 2030 году", - следует из материалов.

По данным аналитиков, основное развитие номерного фонда планируется в курортных зонах и прочих рекреационных локациях. Прирост загородных и курортных отелей составит 24% к 2030 году (в 2025 году доля этого формата в общей структуре сетевых отелей составляет 37% против прогнозируемых 61% в 2030 году). При этом к 2030 году доля городских гостиниц в общей структуре сетевых отелей уменьшится на 23% (в общей структуре сетевых отелей доля формата составляет 60% в 2025 году против прогнозируемых 37% в 2030 году). Кроме того, к 2030 году вырастет доля рынка ведущих российских гостиничных сетей - до 76% против 63% в 2025 году.

"Развитие рынка сетевых операторов в России происходит преимущественно за счет увеличения портфелей крупных российских сетей, тогда как доля рынка международных операторов продолжает снижаться по мере сокращения доступа к каналам продаж и прочим централизованным услугам", - отметила партнер департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Марина Усенко. Однако стремление федеральный сетей к максимальному увеличению доли рынка в отсутствие жесткой конкуренции со стороны глобальных сетей несет риски снижения эффективности операционного управления отелей, добавила она.