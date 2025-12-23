FT: ByteDance инвестирует $23 млрд в ИИ

Такое решение было принято, чтобы не отставать от американских конкурентов

ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. Китайская компания ByteDance планирует инвестировать в 2026 году $23 млрд на дальнейшее развитие инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ), чтобы не отстать от американских конкурентов. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

В 2025 году владелец социальной сети TikTok, стремящийся стать мировым лидером в области ИИ, вложил в эту сферу более $21 млрд.

Около половины запланированной суммы на 2026 год будет, по их данным, израсходовано на приобретение передовых полупроводников для разработки моделей и приложений ИИ.

Китайские компании ранее столкнулись с ограничениями со стороны США в рамках экспортного контроля, из-за которых они не могли приобретать ведущие на рынке чипы Nvidia. Запрет для американских компаний на поставку в Китай продвинутых процессоров был введен при администрации Джо Байдена (2021-2025 годы).

Это побудило такие компании, как ByteDance и Alibaba, создавать более дешевые и эффективные модели, требующие меньшей вычислительной мощности, говорится в публикации.

Однако после того, как президент США Дональд Трамп заявил о готовности разрешить экспорт данной продукции в Китай, китайские компании рассчитывают оформить крупные заказы на микропроцессоры H200 и уже запросили у Nvidia информацию о возможных сроках поставок. ByteDance заложила в бюджет свыше $12 млрд на полупроводники для ИИ в следующем году.