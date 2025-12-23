В Якутии Жатайская судоверфь обеспечит флот региона земснарядами

Наращивание морских перевозок станет значимым шагом для снабжения Арктики, отметил глава региона Айсен Николаев

ЯКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию Жатайской судоверфи в Якутии обеспечит флот земснарядами, сообщил глава региона Айсен Николаев, выступая с посланием Госсобранию республики.

В ноябре помощник президента России, глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявлял, что устаревший флот является наиболее острой проблемой, сдерживающей развитие судоходства в Ленском бассейне. Также он обратился к Минпромторгу и Минтрансу РФ за содействием по включению Жатайской верфи в программы производства судов и по оказанию господдержки.

"Определяющее значение отводится развитию внутренних водных путей и речного флота как части системы Трансарктического транспортного коридора, [коридора] Мохэ - Найба. Ввод в эксплуатацию Жатайской судоверфи должен снабдить флот судами класса "река - море", земснарядами и техническими судами. Я прошу правительство республики обеспечить загрузку Жатайской судоверфи, в том числе, в первую очередь, по программам федеральной поддержки", - сказал Николаев.

Он напомнил, что в 2026 году планируется старт работы в Якутии Единого морского оператора. "Наращивание морских перевозок станет, конечно, значимым шагом для снабжения Арктики, развитие транспортной логистики особенно важно в управлении северным завозом", - отметил глава региона.

Производственная мощность Жатайской судоверфи - 10 единиц судов класса "река-море" в год (переработка 10 тыс. тонн металлоконструкций), возможность производства судов арктического класса Arc4, Arc5, а также производство запчастей и комплектующих для судов класса Arc6, Arc7. По оценкам региональных властей, потребность Якутии составляет 283 судна до 2035 года.

Жатайская судоверфь выдвинута на ежегодную общественно-деловую премию "Звезда Дальнего Востока" в 2025 году. Общественно-деловая премия "Звезда Дальнего Востока" проводится с 2017 года при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.