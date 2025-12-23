На Хайнане запустили первый регулярный рейс по стандартам седьмой свободы воздуха

Рейс будет выполняться на самолете Boeing 737 MAX 9 один раз в неделю

Редакция сайта ТАСС

ХАЙКОУ /Китай/, 23 декабря. /ТАСС/. Первый регулярный рейс в рамках политики седьмой свободы воздуха, реализуемой в свободном торговом порту южной китайской провинции Хайнань, успешно выполнен из города Санья в Прагу. Об этом сообщает газета "Хайнань жибао".

Рейс DV481 казахстанской авиакомпании Scat Airlines вылетел 21 декабря из международного аэропорта Санья Феникс в 08:05 утра по местному времени. Открытие маршрута Санья - Прага знаменует собой важный шаг в углублении авиационной открытости Хайнаня и укреплении его статуса международного транспортного узла.

Седьмая свобода воздуха позволяет авиакомпании одной страны осуществлять перевозки пассажиров и грузов между двумя иностранными государствами, не заходя на территорию своей страны. Реализация этой политики на Хайнане разрешает соответствующим иностранным авиакомпаниям выполнять рейсы с пассажирами и грузом через провинцию в третьи страны и регионы мира.

Новый рейс будет выполняться на самолете Boeing 737 MAX 9 один раз в неделю в обоих направлениях.

Запуск данного перелета стал возможен благодаря мерам, предусмотренным общей схемой строительства свободного торгового порта провинции Хайнань, которая предполагает проведение более открытой транспортной политики, включая открытие седьмой свободы воздуха в тестовом режиме и поддержку базирующихся на острове авиакомпаний в освоении международных маршрутов.

Местной таможенной службой были организованы интеллектуальная система контроля и проверки пассажиров, анализ больших данных для точного управления рисками, а также открыты специальные каналы для упрощенного прохождения контроля отдельными категориями пассажиров и развернута консультационная служба на нескольких языках.