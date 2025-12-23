Российский рынок акций перешел к росту после снижения в начале торгов

Курс юаня рос до 11,14 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует положительную динамику, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня к рублю также растет.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС опускались на 0,04% - до 2 714,99 и 1 078,34 пункта соответственно. Курс юаня рос на 1,5 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 11,144 рубля.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи перешел к росту до 2 722,38 пункта (+0,24%), индекс РТС составлял 1 081,28 пункта (+0,24%). В это же время курс юаня рос до 11,177 рубля (+4,75 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,11% и достигал уровня 2 719,09 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.