Токарев: КТК в 2025 году может отгрузить на экспорт 74,4 млн тонн нефти

Глава "Транснефти" отметил, что увеличение транспортировки приведет к росту дивидендов акционеров

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в 2025 году может отгрузить на экспорт 74,4 млн тонн нефти против 63 млн тонн годом ранее. Об этом заявил глава "Транснефти" Николай Токарев в интервью корпоративному журналу компании - "Трубопроводный транспорт нефти".

"Результаты производственной деятельности консорциума позитивные, значительно увеличился объем прокачки. Если в 2024 году КТК отгрузил 63 млн тонн нефти, то по итогам года ожидается 74,4 млн тонн", - сказал он.

По словам Токарева, увеличение транспортировки приведет к росту дивидендов акционеров. В 2025 году за счет налогов и дивидендов ожидается рекордное поступление со стороны КТК в российский бюджет - 77,2 млрд рублей, что на 7,4 млрд больше, чем в 2024 году.