В Омской области промышленное производство выросло на 3,2% в 2025 году

По эффективности промышленной политики регион занял четвертое место в России

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 23 декабря. /ТАСС/. Промышленное производство в Омской области выросло в 2025 году на 3,2%. Об этом сообщил в своем бюджетном послании Законодательному собранию региона губернатор Виталий Хоценко.

"Сегодня мы вышли на хорошие темпы роста промпроизводства. По итогам текущего года - это 3,2%. Задача регионального Минпромторга - обеспечить сохранение достигнутой динамики", - заявил Хоценко.

Он подчеркнул, что по эффективности промышленной политики Омская области заняла четвертое место в России. "Нужно войти в тройку лучших. Для этого необходимо обеспечить наших промышленников доступными финансовыми ресурсами. Ставлю задачу Минпромторгу в следующем году обеспечить докапитализацию регионального Фонда развития промышленности на 250 млн рублей за счет привлечения федерального финансирования", - добавил глава региона.