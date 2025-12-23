"Транснефть" за девять месяцев увеличила капитальные вложения на 10%

Они составили 244 млрд рублей, заявил глава компании Николай Токарев

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. "Транснефть" за девять месяцев 2025 года нарастила капитальные вложения для реконструкции трубопроводной сети на 10%, до 244 млрд рублей. Об этом заявил глава компании Николай Токарев в интервью корпоративному журналу - "Трубопроводный транспорт нефти".

"Транснефть" увеличивает объемы капитальных вложений на реализацию программы технического перевооружения и реконструкции трубопроводной сети. Всего за девять месяцев 2025 года финансирование капитальных вложений группы "Транснефть" увеличилось на 10%, до 244 млрд рублей. Продолжается программа поэтапного увеличения товарной емкости резервуарных парков для обеспечения надежности системы магистральных трубопроводов и сохранения качества экспортных потоков нефти", - сказал он.

Токарев отметил, что в 2025 году компания завершит проект расширения магистральных нефтепроводов в направлении порта Новороссийск, продолжает строительство универсального перегрузочного комплекса на территории Новороссийского судоремонтного завода.

"С начала этого года налоговая нагрузка для "Транснефти" - единственной компании в стране - дополнительно выросла вдвое, до 40%. Из-за роста налоговой нагрузки мы вынуждены сокращать инвестиционную программу. Поэтому основной акцент производственной деятельности направлен на реконструкцию трубопроводов и резервуаров, обновление энергетического и насосного оборудования, систем автоматики и прочего оснащения, необходимого для надежной и безопасной эксплуатации магистральных трубопроводов", - сказал глава компании.

При этом технологически ничто не угрожает стабильности поставок нефти и нефтепродуктов, подчеркнул Токарев. Компания полностью и в срок, а нередко и досрочно, выполняет все поставленные страной задачи и обеспечивает надежный бесперебойный процесс транспортировки как на экспорт, так и на внутренний рынок.

Ранее первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин сообщал, что дефицит денежных средств у "Транснефти" растет из-за возросшей налоговой нагрузки, компания вынуждена корректировать программу капитальных вложений.