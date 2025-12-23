Орешкин считает, что влияние технологии ИИ на рынок труда еще предстоит осознать

Важно обращать внимание на проникновение искусственного интеллекта, подчеркнул замглавы администрации президента РФ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин считает, что влияние технологии искусственного интеллекта на рынок труда и занятость, образование еще предстоит осознать. Об этом он заявил, выступая на II Тобольских чтениях.

"То, на что нужно обращать особое внимание - это внедрение автоматизированных технологий. Другой тренд, который гораздо более важен, - это проникновение искусственного интеллекта, - сказал он. - То, как повлияет ИИ на рынок труда и занятость предстоит осознать. Это быстро входит в нашу жизнь".

При этом Орешкин отметил, что искусственный интеллект также автоматизирует рабочие места - интеллектуальные и творческие.

"Университеты будет ждать очень серьезная трансформация и это будут качественно иные вещи", - отметили он.