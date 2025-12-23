АТОР: турпоток россиян в ОАЭ и на Мальдивы в 2025 году вырос почти на четверть

Турция остается абсолютным лидером по турпотоку граждан РФ, отметили в ассоциации

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Туристический поток из России за рубеж в 2025 году вырос на 16,4%, в частности, число путешествий россиян в ОАЭ и на Мальдивы увеличилось на 23%, в Саудовскую Аравию и Египет - более чем на 30%. Об этом сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По данным аналитической службы АТОР, выездной туристический поток в 2025 году вырос на 16,4%. Около 17,5 млн россиян отправились в зарубежные поездки, из них 11,3 млн - с помощью туроператоров, что близко к показателям доковидного 2019 года", - говорится в сообщении.

Турция остается абсолютным лидером (около 6,94 млн поездок), но ее доля в организованном сегменте снизилась на 6,4% из-за роста других направлений. ОАЭ заняли второе место, приняв 2,45 млн российских туристов, что на 23% больше в сравнении с 2024 годом. Третье место занял Египет, в который въехало примерно 2 млн человек (+35%), рассказали в ассоциации.

"Значительно выросли показатели Таиланда, принявшего около 1,95 млн человек (+11,7%). Повышение спроса также продемонстрировали Мальдивы (около 277 тыс., +23%) и Индонезия (порядка 215 тыс., +26%). На звание открытия года может претендовать Саудовская Аравия, принявшая около 50 тыс. туристов, (+31%)", - отметили в АТОР.

В 2025 году увеличилась доля премиального сегмента, что выразилось, в том числе, в выборе более дорогих отелей и дополнительных услуг внутри привычных направлений. В частности, средний чек на двоих в Турции увеличился на 13%, в Египте - на 10% в основном по причине бронирования отелей более высокого класса.

"По итогам года рынок выездного туризма почти восстановил доковидные объемы. Стоит также отметить, что ослабевает монополия нескольких направлений, увеличивается география и разнообразие предложения", - добавили эксперты.