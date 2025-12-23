Посол РФ: инвестпортфель с Китаем включает более 80 проектов в автопроме и химии

Игорь Моргулов отметил, что для поддержки инвестиционного сотрудничества было подписано и уже вступило в силу обновленное межправительственное соглашение о поощрении и защите капиталовложений

ПЕКИН, 23 декабря. /ТАСС/. Портфель совместных инвестиционных инициатив России и Китая насчитывает более 80 крупных проектов в ключевых индустриях, включая химическую промышленность и автопром. Об этом сообщил посол РФ в КНР Игорь Моргулов, выступая перед студентами и преподавателями Народного университета Китая.

"У нас сформирован весомый портфель из более 80 крупных совместных инвестпроектов в таких областях, как автомобилестроение, черная и цветная металлургия, химия и лесопереработка", - заявил глава российской дипмиссии.

Моргулов также отметил, что для поддержки инвестиционного сотрудничества в 2025 году было подписано и уже вступило в силу обновленное межправительственное соглашение о поощрении и защите капиталовложений. Этот документ призван создать благоприятные условия для реализации намеченных планов и защиты интересов инвесторов двух стран.