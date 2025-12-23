Посол РФ: товарооборот России и Китая по итогам года превысит $220 млрд

Игорь Моргулов подчеркнул, что развитие экономического сотрудничества происходит в условиях "беспрецедентного давления" со стороны Запада

ПЕКИН, 23 декабря. /ТАСС/. Объем двусторонней торговли между Россией и Китаем к концу 2025 года выйдет на уровень чуть выше $220 млрд, несмотря на наблюдаемую рыночную корректировку показателей. Об этом заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов, выступая перед преподавателями и студентами Народного университета Китая.

"Сейчас в силу ряда рыночных причин происходит естественная корректировка, объемы торговли несколько снизились, но по итогам года мы вновь с большим запасом преодолеем отметку в $200 млрд, которую в свое время задали лидеры наших стран", - сказал глава дипмиссии. Он уточнил, что, по оценкам аналитиков, к концу 2025 года страны выйдут на уровень чуть выше $220 млрд.

Моргулов подчеркнул, что развитие экономического сотрудничества происходит в условиях "беспрецедентного давления" со стороны Запада, целью которого служит сдерживание развития двух стран. По его словам, Москве и Пекину удалось наладить устойчивые механизмы взаиморасчетов, которые практически полностью осуществляются в рублях и юанях.

Посол РФ также отметил, что Китай на протяжении 15 лет удерживает позицию ведущего внешнеторгового партнера России, а РФ занимает пятое место в торговом балансе КНР. За последние три года взаимный товарооборот вырос почти на $100 млрд.