Ростовские депутаты приняли бюджет с дефицитом в 27 млрд рублей

Объем доходов ко второму чтению составил 269 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли во втором чтении бюджет региона на 2026 год с дефицитом в 27 млрд рублей, объемом собственных доходов ко второму чтению в 269 млрд рублей, сообщила в ходе заседания парламента первый заместитель министра финансов Ростовской области Лариса Аношина.

В первом чтении бюджет 2026 года был принят с дефицитом в 28,5 млрд рублей, с доходами в 340 млрд рублей и расходами - 368,5 млрд рублей.

"В 2026 году параметры сопоставимы с 2024 годом, и это 328 млрд рублей. <...> На 2026 год объем расходов запланирован в сумме 355 млрд рублей, что сопоставимо с текущим годом в действующей редакции", - сказала Аношина.

По ее словам, собственные доходы региона составили основу бюджета, в 2026 году они прогнозируются в размере 269 млрд рублей, что составляет 82% от общего объема.

Больше половины бюджета на 2026 год - 67%, запланировано на социальную сферу, включая доплаты за классное руководство, субсидии на горячее питание школьников, обеспечение лекарствами, строительство БСМП города Таганрога, оказание соцпомощи.

На развитие дорожного хозяйства бюджет предусматривает 6 млрд рублей, сельского хозяйства - свыше 2,5 млрд рублей, развитие сельских территорий - 2,3 млрд. Аналогичная сумма предусмотрена на жилищно-коммунальное хозяйство и формирование городской среды.

О бюджете 2025 года

В 2024 году депутаты регионального Заксобрания приняли во втором чтении бюджет на 2025 год с небольшими профицитом в 27 млн рублей при доходах и расходах в 363 млрд рублей.