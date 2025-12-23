Водоканал Анапы признали нарушившим антимонопольное законодательство

Организации предписали прекратить дискриминацию потребителей

КРАСНОДАР, 23 декабря. /ТАСС/. Водоканал Анапы в Краснодарском крае признан виновным по делу о нарушении антимонопольного законодательства. Организации предписано прекратить дискриминацию потребителей, которым выдавали несоответствующие законодательству требования о подключении к системам водоснабжения, сообщили журналистам в пресс-службе ФАС.

"Организация выдавала заявителям не соответствующие законодательным требованиям технические условия подключения, типовые договоры о подключении к системам водоснабжения, а также справки о выполнении технических условий подключения. Эти действия привели к невозможности заключения договора водоснабжения с потребителями. ФАС России выдала водоканалу предупреждение об устранении выявленных нарушений, которое организация не исполнила в срок", - говорится в сообщении.

Служба возбудила в отношении компании дело, признала ее виновной в нарушении антимонопольного законодательства и выдала обязательное для исполнения предписание.

"АО "Анапа Водоканал" предписано соблюсти порядок подключения, предусмотренный правилами. Срок исполнения предписания - 30 дней с момента получения. В случае его неисполнения ФАС России вправе привлечь АО "Анапа Водоканал" к административной ответственности", - отмечается в сообщении.